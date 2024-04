Dir. Tuttosport punge: "Manna è un tifoso juventino, qualcuno lo dica ad ADL "

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal

TuttoNapoli.net

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal: "L'anno scorso già a quest'epoca si sapeva che Giuntoli sarebbe andato a Torino, ma De Laurentiis ci mise un po' per liberarlo. Penso che in questo momento la situazione con Manna sia speculare: non riesco a percepire un'eventuale ostilità nei confronti di questo passaggio di Manna.

Potrebbe anche essere liberato un po' prima. Come è giusto che sia ultimamente è stato estromesso un po' dalle strategie della socitetà. Manna è un tifoso della Juventus, questo andrebbe detto a De Laurentiis. Quanto incide? Dico solo che i tifosi juventini ricordano ancora Giraldo che era un tifoso del Torino".