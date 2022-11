Direttore Calcio&Finanza: "ADL grande uomo d'affari, venderà il Napoli solo a una condizione"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luciano Mondellini, direttore Calcio e Finanza

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luciano Mondellini , direttore Calcio e Finanza: “ La cessione del Napoli? De Laurentiis è un grande uomo d’affari, se venderà lo farà a peso d’oro. Qual è il momento migliore per vendere se non questo? Da un lato hai i fondi interessati alla tua squadra, ma dall’altro hai un gioiellino. È una società che sta bene, è competitiva ed ha dei campioni giovani. Questo è il momento ideale.

Il momento sarebbe quello propizio per vendere al massimo. È vero che il Napoli ha recuperato la competitività sportiva in Italia e in Europa. Ma per essere competitivo in maniera continuativa a livello europeo hai bisogno di avere le spalle larghe. Se De Laurentiis dovesse vincere lo scudetto potrebbe andare via da trionfatore”.