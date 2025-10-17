Divieto trasferta, Del Genio: "Se il problema è lo spostamento non andrebbero vietate tutte?"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la sua trasmissione per l'emittente radiofonica: "Divieto traferta? Il provvedimento prevede qualcosa di molto debole. Se la motivazione è relativa allo spostamento più che alla pericolosità dell'incontro con quell'altra tifoseria, cioè il fatto che sia più pericoloso lo scontro tra tifosi del Napoli e tifosi del Torino rispetto a tifosi del Napoli o del Bologna e del Parma, e faccio un esempio. Non è questo il motivo, ma il trasferimento.

Quando vai a Torino durante una sosta su un autogrill puoi trovare tifosi di altre squadre, non del Torino. Ma se il motivo è questo bisognerebbe vietare di andare ovunque. Inutile analizzare caso per caso, come si fa a prevedere che non ci saranno incroci pericolosi? Dovremmo noi scervellarci, sarebbe un lavoro complicatissimo. Mi sembra un po' troppo complicata da gestire".