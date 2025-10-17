L'arbitro Colombo scherza: "Il nostro mestiere è facile, basta fare due cose"

Andrea Colombo, arbitro, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Nella vita non si finisce mai di imparare, sono da due anni Internazionale, la nostra storia passata ci aiuta, abbiamo avuto grandi maestri di arbitraggio.

Arbitrare è facile, basta fischiare e correre. L’impatto dello stadio, le squadre importanti fanno la differenza, però bisognerebbe vivere la partita con gli occhi degli arbitri. Quindi proprio facile non è”.