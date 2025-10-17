Guida: "La Ref Cam fa capire com'è difficile il mondo degli arbitri"

Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Dobbiamo dare un servizio al mondo del calcio, alla nostra federazione, noi arbitri siamo aperti anche quando c’è un errore. La Ref Cam dà la prospettiva dal campo del mondo del calcio e dà la sensazione di come è difficile il mondo degli arbitri.

I nuovi arbitri? Ci vuole tempo e pazienza, da questo punto di vista siamo molto squadra facciamo tesoro anche degli errori altrui. L’arbitro prepara la partita prima. Certo l’imprevisto è dietro l’angolo e per questo dobbiamo farci trovare sempre pronti”.