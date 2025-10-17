Pres. AIA: "C'è una cosa di cui andiamo orgogliosi. Andremo dritti verso la comunicazione"

Il Presidente dell’AIA Antonio Zappi è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Oggi ad Ascea in questi Stati Generali dell’AIA, c’è l’universo mondo della nostra associazione, mostriamo quello che c’è dietro al mondo arbitrale. Il ritardo della decisione è la presa visione del regolamento, meglio aspettare che prendere una decisione affrettata. Lo scanning è saper leggere le situazioni in anticipo, leggere in maniera ampia e diffrenziata.

Il talento va allenato ed accresciuta di competenza. Siamo orgogliosamente componente federale ed insieme svilupperemo il modello per crescere ancora. I nostri arbitri sono stati designati per la finale del Mondiale Under20 e per noi è un grande motivo di orgoglio. Con la conoscenza che aumenta andremo dritti verso la comunicazione , lo spirito del tempo impone questo che gli arbitri si aprano verso questo miglioramento del nostro sistema".