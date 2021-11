Donadoni: "Insigne mi somiglia? Forse è vero, ma io difendevo di più"

Roberto Donadoni, ex ct dell'Italia, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport prima della gara tra gli Azzurri e la Svizzera di stasera che il quotidiano ha titolato così: "Testa libera e qualità. Sì, in Qatar andremo noi". Poi prosegue: "Mancini ha avuto forza e coraggio per puntare sui giovani e oggi tutto il sistema prova ad imitarlo. Il match con gli elvetici sarà complicato perché loro sono competitivi, ma ci credo. Certo, abbiamo più noi da perdere... Se Insigne mi assomiglia? Sì, devo dire che un po' è vero, ma io difendevo di più".