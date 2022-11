Dossena avvisa: “Il Napoli non è abituato a vincere, la grande pressione può spezzarlo“

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, allenatore del Renate

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, allenatore del Renate: “Il Napoli non ha ancora l’abitudine a vincere e non mi riferisco alla singola partita, ma i trofei. Quando lotti per un traguardo così immenso la pressione ad un certo punto ti può spezzare e il grande affetto dei napoletani, i giocatori potrebbero sentirlo come peso, spero che questo non accada.