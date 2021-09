Dossena: "Spalletti non basta, per lo scudetto servono società e giocatori..."

Giuseppe Dossena, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "In passato Spalletti ha mostrato segnali di insofferenza, ma come capita a tutti. Gli mancava la comunicazione, la capacità di gestire i momenti difficile. Doveva smussare alcuni punti del suo carattere che non l'hanno aiutato. Resta uno dei migliori, ma non basta. Bisogna avere società, qualità della rosa e giocatori di grande equilibrio".