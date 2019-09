Dossena: "Verdi ha qualità enormi, ma ho un dubbio sulla sua dimensione..."

L'ex centrocampista Beppe Dossena è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della situazione in casa Torino, commentando anche il passaggio di Verdi in maglia granata: "Verdi è un giocatore che ha qualità enormi, mi chiedo come mai ancora non abbia preso una dimensione diversa perché potenzialmente è fortissimo: qualora dovesse farlo il Torino avrà benefici enormi”.