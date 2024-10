Dott. De Nicola sull'infortunio a Lobotka: "Non è grave, ecco quando tornerà in campo"

Il dottor Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico del Napoli, è intervenuto a 'Tempi Supplementari' su Vikonos Web Radio/Tv: "L’infortunio di Lobotka? Si tratta di un semi muscolo, non è una lesione grave, è una cosa normale per un calciatore, andava certamente evitato, magari con qualche allungamento terapeutico che facevamo al Napoli, ad ogni modo i tempi di recupero sono brevi. Discorso diverso se si fosse trattato di una lesione muscolare.

Quando può tornare in campo? Conoscendo Conte e lo staff sanitario azzurro, credo vorranno giustamente tenerlo a riposo precauzionale, quindi Lobotka non giocherà ad Empoli, potrebbe tornare in campo già con il Lecce.

I tanti infortuni? Sicuramente c’è una correlazione con il fatto che si giochi troppo, poi domandiamoci: perché si ha un infortunio? O perché si gioca troppo o perché si gioca troppo poco, e ultimamente non mi sembra che si stia fermi".