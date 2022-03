Ds Cremonese: "Che talento Gaetano, a fine stagione parleremo col Napoli"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Gaetano è un ragazzo di talento. Sta facendo una stagione importante, e da quando è con noi è cresciuto tanto. A fine stagione sicuramente ne riparleremo con il Napoli ma adesso siamo concentrati sul campo. Il campionato di Serie B è affascinante, ma è ancora presto per fare i conti. Certo la Cremonese ha sempre dimostrato un gruppo in crescita anche se giovane, ed anche mister Pecchia ci ha messo del suo per poter mettere in mostra le caratteristiche di Fagioli, Carnesecchi, Gaetano".