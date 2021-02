Ds Crotone: "Ounas a Crotone con lo spirito giusto. Un talento, non a caso è del Napoli"

Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato di Messias nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport: "Ogni giocatore ha il proprio percorso. Noi lo abbiamo visto nel Gozzano, quando era ancora nei dilettanti, e non appena abbiamo potuto lo abbiamo portato a Crotone. In B ha fatto bene e in Serie A si sta esaltando. Messias ha tutto: fisico, qualità, dribbling. E’ pronto per una big: starebbe bene anche nella rosa della Juventus, perché no? Ounas? Ha già segnato, ma soprattutto è venuto a Crotone con lo spirito giusto. Il talento di Ounas, poi, non lo scopriamo ora: non a caso è un giocatore di proprietà del Napoli".