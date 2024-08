Ds Frosinone elogia il ds Manna: "Che colpo del Napoli! Preparatissimo, farà grande carriera"

Intervenendo a Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, l'esperto direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato anche del ds azzurro Giovanni Manna spendendo parole importanti: "Antonio Conte è un super allenatore, un top player: il Napoli ha fatto una scelta perfetta. Giovanni Manna è un ragazzo giovanissimo e secondo me farà una carriera ad altissimo livello, perché è preparatissimo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, abbiamo fatto qualche trattativa con la Juventus. È un ragazzo con esperienze all’estero, parla più lingue, conosce i tempi giusti per parlare: ha tutto per fare carriera. Se un direttore è bravo, non c’entra se è giovane o vecchio. Il Napoli per me ha fatto un colpo con Manna.

Barrenechea e Soulè sono due giocatori splendidi, forti e giovani. La Juventus se li ha venduti non è perché non li ritenesse all’altezza, ma perché era più semplice fare cassa con loro che si erano messi in mostra a Frosinone. Dovevano fare soldi e li hanno fatti. Per me sono giocatori che faranno una grande carriera.

Per quanto riguarda Brescianini, è un giocatore del Frosinone, è forte e il club in questo momento non vuole cederlo, perché punta prima a trovare dei sostituti. Se poi troveremo qualche sostituto all’altezza e dovesse arrivare un’offerta importante, la valuteremo".