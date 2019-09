Ds Lecce: "Col Napoli non vogliamo essere vittima sacrificale, abbiamo ritrovato lo spartito!"

"Torino al di là dei punti abbiamo ritrovato spirito e consapevolezza, la partita ci ha dato un dato: per la salvezza ce la giochiamo”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso.

La prossima sfida è assai impegnativa: affrontate il Napoli. “Il Napoli ha battuto i campioni d’Europa, è fortissimo, ha grandi individualità è un grandissimo gioco di squadra. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, ma siamo convinti di aver ritrovato il nostro spartito. Abbiamo qualità e non vogliamo essere la vittima sacrificale. Dobbiamo cercare di dare continuità di prestazione, cercheremo con tutte le nostre forze di ottenere un risultato positivo”.

Mercato: guardate agli svincolati? “No. Il nostro mercato in entrata è chiuso, non prenderemo calciatori svincolati anche perché abbiamo la lista piena e siamo soddisfatti dei nostri calciatori. Non abbiamo alcun pensiero su nessun giocatore svincolato”.