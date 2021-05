Durante cauto su Kaio Jorge: “Non è un fuoriclasse e gli servirà tempo per adattarsi. Vi dico a chi somiglia”

Sabatino Durante, operatore di mercato e grande esperto di calcio brasiliano, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per presentare Kaio Jorge. Il classe 2002 è un obiettivo di mercato del Napoli e stando alle ultime voci di mercato, è vicino alla compagine partenopea.

“Kaio Jorge? Non esageriamo con le definizioni, non è un fuoriclasse. E’ un ragazzo che ha qualità e che va coltivato. In Sud America ci sono tanti ragazzi bravi e lui è uno dei migliori. Non è facile il passaggio dal Sud America all'Europa. Non è pronto per giocare e se lo butti nella mischia si rovina. Arriva da un paese completamente diverso perchè i brasiliani hanno un concetto del calcio diverso diverso dal nostro e ci mettono tempo ad adattarsi. Il Napoli gli attaccanti li ha, fare un investimento e occupare una casella per un giovane che potrebbe diventare titolare tra due anni, non lo so.

È difficile paragonarlo, io direi che è simile a Icardi, ma anche diverso da lui perchè sa giocare sia in area di rigore che fuori in quanto a differenza dell’argentino è bravo a giocare e a fraseggiare con la squadra”.