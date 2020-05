Durante: "Per Gattuso i soldi non sono un problema, al Milan ha rinunciato all'ingaggio..."

A Radio Marte nella trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Sabatino Durante, intermediario ed agente di mercato vicino al mercato brasiliano: “Fui convocato a Roma per chiamare Diego Maradona. Gaucci lo voleva: era una grande idea, Gaucci ne aveva tante. Era un vulcano, aveva un’intelligenza incredibile. Parlammo con lui: non poteva rientrare in Italia per i problemi con il Fisco. In quella circostanza posi il problema dei nostri giovani, tra cui Goretti e Gattuso. Erano giovani di serie che per regolamento potevano essere messi sotto al contratto. Sapevo che Gattuso sarebbe andato in Scozia, ai Rangers Glasgow.

Conosco Rino, è rimasto il ragazzo generoso di sempre. Lo ritengo un grandissimo tecnico, al Pisa e al Milan ha fatto grandissime cose. Per Gattuso i soldi non sono un problema, a Cipro e a Pisa aiutava lui i calciatori. Al Milan ha rinunciato all’ingaggio. Secondo me è un fatto dovuto, per quello che ha dimostrato, rinnovare il contratto. L’adeguamento è un fatto dovuto. Per lui restare al Napoli è una questione di cuore. Il Napoli poteva anche rischiare la retrocessione, era andato in panico, ci ha pensato Rino che ha dato motivazioni ai giocatori”.