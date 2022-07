Dybala, l’ex allenatore: “Ha bisogno di una squadra che ruoti intorno a lui per dare il massimo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Sannino, ex allenatore, tra le altre, del Palermo di Dybala.



Hai allenato Dybala alla prima esperienza italiana: dovrebbe ridursi l'ingaggio ed accettare la sfida Napoli?

"Più che l'aspetto economico, credo che lui debba seguire il proprio cuore ed un progetto valido che lo metta al centro del villaggio. Non deve rientrare nel circuito polemico, quindi deve andare dove lo vogliono per il ruolo che sa ricoprire, non adattato. Ad esempio, si parla di Inter nel suo futuro, ma a me sembra che Inzaghi dovrebbe cambiare qualcosa nell'assetto tattico per farlo rendere al massimo. Si parla anche di Milan, Roma e Napoli. Sono tutte società che potrebbero dargli gli stimoli giusti, ma sarebbero disposte a creare un progetto che ruoti intorno a lui? Paulo ha bisogno di un contesto del genere per rendere al massimo e farci godere del suo immenso potenziale".