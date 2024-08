Dzemaili: “Conte è venuto per vincere, mi aspetto un Napoli protagonista e subito in testa”

Nel pre-partita di Verona-Napoli, l’ex azzurro Blerim Dzemaili è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Mi aspetto che il Napoli sia subito davanti in classifica, perché Conte è venuta non per passare qualche anno a Napoli ma per vincere.

Ha ragione a dire che la squadra è incompleta, lui si aspetta ancora qualcosa dal mercato. Neres è arrivato, e arriverà sicuramente anche la punta una volta che Osimhen uscirà. Mi aspetto un Napoli importante che con Conte sarà protagonista”.