Dzemaili: "Kvara forse non stava più bene a Napoli. Il ciclo era già finito"

Blerim Dzemaili, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di RSI commentando anche l'addio di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli avvenuto a gennaio scorso: "Quando Lavezzi usciva a Napoli si bloccava la strada. La gente lasciava la macchina in mezzo alla strada per avvicinarsi a lui. Kvaratskhelia forse non si sentiva neanche più bene a Napoli, e neanche amato dalla gente. Forse il suo ciclo a Napoli era già finito. Ha vinto un campionato da solo praticamente".

