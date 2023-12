"E' fallo su Lobotka", tutto lo studio Mediaset d'accordo compreso l'interista Biasin

Nello studio di 'Pressing' su Italia 1 si è discusso del fallo di Lautaro su Lobitka che condizionato il primo gol dell'Inter contro il Napoli.





Zazzaroni: "Chiunque dice il contrario dice una bugia, questo è fallo".

Trevisani: "Questo è fallo pure a rugby perché lo placca".

Biasin: "Sarebbe sbagliato, stupido e sciocco dire che questo non è un fallo. Lo dico perché è capitato anche in Atalanta-Inter e non è stato fischiato in favore dei nerazzurri. E' fallo tutta la vita".