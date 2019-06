"E' più forte di Isco!", tifosi Real Madrid si ricredono dopo la super-prova di James: "Teniamolo!"

E' bastata una partita in Copa America a James Rodriguez per far cambiare idea ai tifosi del Real Madrid. Un assist, un paio di giocate spettacolari e i supporters della Casa Blanca hanno cominciato a convincersi che forse sarebbe un bene se restasse. "Teniamolo", tra i commenti più accreditati sui social. Su Twitter spunta addirittura un tifoso per il quale James "E' più forte di Isco". Insomma, la prima di Copa è già stata di gran livello per l'obiettivo di mercato azzurro.