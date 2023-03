Elmas: "Da piccolo seguivo la Roma di Spalletti, mi piaceva Totti"

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha rilasciato un'intervista a Dazn

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha rilasciato un'intervista a Dazn in cui ha svelato anche un retroscena sulle prime squadre seguite con più attenzione: "In Macedonia il calcio italiano era il riferimento. Mi piaceva Totti, poi la Roma di Spalletti come giocava. Poi dopo ho iniziato a guardare tutto. Mio padre non guardava calcio, la mia famiglia non aveva niente, loro pensavano solo a lavorare fino alla sera, non avevano tempo. Ora hanno più tempo perché lavorano i figli, la mia famiglia vive qui con me".