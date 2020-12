Emerson Palmieri, lo scopritore: "Ha due grandi qualità, sarà un grande! Spero al Napoli..."

Franco Ceravolo, ex dirigente del Palermo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Da ragazzino ho portato Emerson Palmieri a Palermo. Mi trovai in Brasile e vidi questo ragazzetto che giocava e non giocava col Santos. Mi colpì per la sua tranquillità negli inserimenti e la disinvoltura nella corsa e nel calcio al pallone. Viene da una famiglia umile e unita che gli ha permesso di migliorarsi. Per i sacrifici fatti questi anni Emerson merita successo. Ha potenzialità da grande calciatore e spero che arrivi al Napoli".