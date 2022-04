Empoli, Corsi e il siparietto con ADL: "Mi ha telefonato di recente, mi ha dato del Proust"

"Per De Laurentiis sono come Proust", titola il Corriere dello Sport nell'intervista a Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli.

Nel 1991, quando diventai presidente e lui giocava, il direttore sportivo me lo propose come jolly: avevamo un rapporto di amicizia da anni e così lo caldeggiai. Poi è stato allenatore dagli Allievi e via in prima squadra: con lui abbiamo fatto la prima cavalcata dalla C alla A, quella che ha segnato il futuro suo e dell'Empoli. È partito tutto da lì".

Poi sul suo rapporto con De Laurentiis: "Aurelio l'ho sentito di recente: lui mi dice tanto e a volte mi rimbrotta per qualche scelta, per gli allenatori. Nell'ultima telefonata mi ha dato del Proust e io gli ho chiesto: è un complimento o un'offesa? Era un complimento".