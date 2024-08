Espanyol, Cheddira: "Qui sarà tutto più facile. Ho visto tutte le partite, non vedo l’ora”

Da Bari al Napoli forse è stato un passo troppo grande, che lo ha portato al prestito della scorsa stagione al Frosinone. Ma ora per Walid Cheddira inizia un nuovo capitolo della sua carriera all'Espanyol in prestito secco fino al 30 giugno 2025. Nuova sfida ed esperienza inedita per il centravanti marocchino nato in Italia e che ha sempre giocato nel Bel Paese; giocatore che aveva colpito già al Mondiale 2024 in Qatar.

Le prime parole da nuovo arrivato. "Mi sento molto bene, sono molto felice e contento di essere qua. Non vedo l'ora di iniziare già da oggi questa nuova esperienza e di dare il massimo per questa maglia. È la mia prima avventura fuori casa, la faccio in una città bellissima come Barcellona, sarà tutto più semplice e facile soprattutto in un club come l'Espanyol che ha una storia molto importante. Le persone che lavorano qui sono molto brave e mi aiuteranno tanto, non vedo l'ora di dare il massimo in campo".

Due parole sullo Stage Front Stadium, decimo stadio più grande della Spagna e il terzo della Catalogna, oltre che dimora dell'Espanyol dove Cheddira è pronto per giocare: "Sì, sono stato con la Nazionale. È uno stadio bellissimo, infatti faccio i complimenti alla società per questo stadio e non vedo l'ora di giocarci per questa maglia". Un passaggio invece sulle sue caratteristiche personali: "Sono una persona molto tranquilla, molto solare, che ama dare il massimo per chi dà fiducia. Quindi darò il massimo per questa maglia che lo ha fatto".

Infine la chiusura a effetto sul suo stile di gioco e i primi passi mossi verso l'Espanyol: "Come giocatore sono un attaccante a cui piace svariare molto negli spazi, ovviamente amo fare gol e speriamo di farne tanti. Le ho viste tutte e due le prime due partite, sapevo che c'era una trattativa in corso e volevo studiare come giocava la squadra e i miei compagni. Ci vediamo allo stadio, forza Pericos!".