Esposito: "Per i rigori dico Insigne, ma per la forma attuale c'è un altro candidato"

"Credo che Insigne debba continuare a tirare i rigori, salvo che in quel momento lo stato d'animo non sia dei migliori". Massimiliano Esposito, ex calciatore del Napoli e attuale tecnico in seconda della formazione Primavera del Padova che, nella stagione 1998-1999 in azzurro, ha realizzato tre volte dagli undici metri contro Lecce ("In quella partita nessuno voleva battere", ha rivelato), Reggina e Cagliari, è intervenuto nella puntata odierna di 'Club Napoli Night' in onda su Teleclub Italia. "Solo chi non fa non sbaglia - ha ricordato - ma penso che nel Napoli ci sia qualche altro rigorista. In questo momento, per lo stato di forma che sta dimostrando, credo che Osimhen sia quello più indicato".

Tuttavia, nel complesso il Napoli sta dimostrando "grande compattezza e unità d'intenti - ha sottolineato Esposito - e di questo va va dato atto a Spalletti. Il tecnico toscano ha una di dialettica importante, una comunicazione notevole e si fa capire bene dai suoi calciatori. Ha amalgamato il gruppo in poco tempo dopo aver visto sfumare l'obiettivo Champions dando principi di gioco solidi. Il Napoli, infatti, gioca con determinazione ed intensità - ha concluso l'ex azzurro - finché non arriva al pareggio o alla vittoria".