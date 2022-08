Esposito: "Ultima opportunità per Lozano, deve diventare più costante"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Esposito, allenatore ed ex attaccante

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Esposito, allenatore ed ex attaccante, fra le tante, del Napoli: "Lozano? Questa è l'ultima possibilità per il ragazzo. Lui stesso, nella passata stagione, dichiarò di sentirsi pronto per grandi palcoscenici, ma non ha mai dimostrato di valerli. Deve essere più costante, è un calciatore importante e quest'anno avrà più spazio. Nelle sue corde c'è la capacità di spaccare la partita, ma gli manca costanza. Osimhen? Ha avuto una crescita importante in pochissimo tempo, di questo va dato atto al ragazzo ma anche allo staff tecnico. Ha tantissimi margini di miglioramento, sia dal punto di vista tecnico che tattico. In anno in più al Napoli può solo che dargli la possibilità di completare la sua crescita nel minor tempo possibile. Già oggi, però, il ragazzo è una certezza e ha dimostrato di poter sorreggere il peso dell'attacco azzurro sulle sue spalle".