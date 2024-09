Estigarribia: "Scudetto? Juventus favorita con Inter e Napoli"

Marcelo Estigarribia, ex centrocampista della Juventus di Conte, ai microfoni di TuttoJuve.com ha parlato tra i vari temi anche della lotta al vertice in campionato.

Questa è una Juventus da Scudetto?

"Ci spero sempre, anche se quest'anno ci sono molte squadre quotate per vincere il titolo. La Juve è la mia favorita insieme all'Inter, campione in carica e che non ha cambiato quasi nulla, e il Napoli del mio ex allenatore Conte e Lukaku. Se i bianconeri dovessero riuscire a vincere il titolo a fine anno, verrei a Torino per festeggiare con la società e i tifosi. Mi piacerebbe moltissimo".