Ex ag. Insigne: "Per sostituire Demme un'operazione stile Bakayoko può essere percorribile"

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Antonio Ottaiano, agente: "Zanoli, Folorunsho, Gaetano e Palmiero? Qualcuno di loro può anche restare nel Napoli ma in una rosa allargata. Sarebbe impensabile poter competere ad alti livelli dando un ruolo importante a questi 4 giovani che sono interessanti ma devono anche crescere. Qualcuno l’ho visto già pronto per il completamento della formazione. Però puntare su un calciatore così per il turnover mi sembra un po’ eccessivo. Speriamo che da qui a qualche mese qualcuno possa dare più garanzie.

Demme? Non ci voleva ma necessariamente ora bisogna trovare una toppa, con tutte le difficoltà economiche e le esigenze del caso bisogna fare uno sforzo.

Operazione stile Bakayoko? Può essere una strada percorribile, una soluzione per portare qualche giocatore di spessore dentro alla squadra. Secondo me il Napoli manderà via qualche pezzo importante per puntare a coprire qualche lacuna.

Lobotka? Lo vedo più forte della considerazione che ha avuto a Napoli ma non è uno che ti può dare uno spessore. Il Napoli deve orientare le scelte verso calciatori di maggiore qualità, altrimenti si fa fatica”.