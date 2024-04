Ex dg Figc: "Conte crede nella ricostruzione, ma ADL deve mettersi in tasca la sua spocchia"

L'ex direttore generale della FIGC, Antonello Valentini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal

L'ex direttore generale della FIGC, Antonello Valentini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal: "Conosco bene Antonio Conte, è un allenatore preparatissimo ed è legittimamente un tecnico di grande ambizione. Per quanto riguarda il rapporto con il Napoli, che sarebbe una scelta giusta, il problema è De Laurentiis.

Se De Laurentiis si mette in tasca la sua spocchia, perché sa essere anche divertente, se presenta un programma ambizioso e serio e uno stipendio adeguato, Conte è convinto che si possa ricostruire il Napoli. Perché Conte non fa sconti, non vuole ritrovarsi sorprese. Osimhen? Uno come lui lo sostituisci solo con un altro Osimhen, anche da questo punto di vista Conte chiederà garanzie assolute".