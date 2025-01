Ex dir. Shakhtar: "Neres non è fumoso! Sa quando giocare coi compagni o dribblare"

Carlo Nicolini, dirigente sportivo, ex Shakhtar, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Neres è un top player, sbaglia sempre molto poco. Son contento stia facendo vedere il suo valore in questa squadra che vuol vincere e c’è bisogno di più di un giocatore di alto livello per ruolo.

Lui non è fumoso, sa quando combinare coi compagni e quando puntare l’avversario. Se tira in porta lo fa per far male e non per fare solo una bella giocata. Con noi faceva anche la fase difensiva. Dodò? C’era anche lui con noi allo Shakhtar, c’era lui in difesa e Neres davanti. Dodò doveva ancora completarsi come giocatore, mentre Neres era già un calciatore forte. Ho visto un Dodò in difficoltà con un super Neres”.