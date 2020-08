Ex dirigente Ajax: "Ci sorprese l'inizio di Milik al Napoli, da noi era molto criticato..."

Cosa non ha funzionato tra Milik e il Napoli? A rispondere al quesito è David Endt, ex dirigente del'Ajax, che ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Milik ha cominciato abbastanza bene al Napoli. Per dire la verità era una sorpresa che andasse così bene. All'Ajax era criticato perché era una punta un po' ruvida, non un centravanti alla Van Basten. Dopo quel bell'inizio è stato sfortunato con due brutti infortuni. Questo genere di cose sempre molto negative per un calciatore. Non mi sorprende più l'interesse di Juve e Roma, Arek è maturato e sarà pronto per qualsiasi squadra dopo l'esperienza di Napoli".

Su Fredrik Midtsjo, accostato al Napoli: "E' giocatore fatto per il campionato italiano, ha un rendimento molto buono. E' molto forte fisicamente, non è tanto alto, ma è robusto. Possiede molto senso tattico e ci mette tanta intensità, può fare sia il centrale che la mezz'ala di centrocampo".