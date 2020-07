Ex ds Barcellona svela: "Volevamo Koulibaly e piaceva molto Fabian! Sulla Champions..."

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona, ha parlato dello scontro tra i blaugrana e il Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Senza pubblico ci sono risultati strani. Il Napoli si giocherà le proprie chance perché sta facendo bene ultimamente e sta dimostrando di essere una squadra solida e molto agguerrita. Oggi comunque contano i valori tecnici, se hai una squadra che li ha puoi vincere. Il lavoro di Gattuso è stato molto importante perché ha dato un'identità al Napoli. Rino da calciatore era molto aggressivo e vuole che lo sia anche la sua squadra, pronta fisicamente e brava tecnicamente".

KOULIBALY-BARCELLONA - "E' vero, volevo portarlo al Barcellona. E' un calciatore importante, per fare il ruolo di difensore centrale bisogna avere struttura importante, essere riflessivi, avere la personalità importante per lottare per vincere. Servono calciatori consapevoli di dover andare in campo per vincere. Questo è il fine di Barcellona, Real Madrid, Napoli, Milan. Koulibaly è autorevole, ha personalità".

FABIAN-BARCELLONA - "Fabian era un calciatore molto chiacchierato al Barcellona, piaceva molto. Il Barcellona predilige prendere calciatori spagnoli, anche se possibilmente preferiscono quelli della cantera".