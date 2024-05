Ex ds Crotone: "Perfetto per il Napoli e persona squisita. Sarebbe garanzia di risultati"

Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone e colui che scelse Gasperini per il club calabrese, ha parlato del tecnico dell'Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone e colui che scelse Gasperini per il club calabrese, ha parlato del tecnico dell'Atalanta ai microfoni di Radio Marte: "Gasperini indicato per il Napoli? Per me è l'ideale, soprattutto dopo questa stagione. È bravo tecnicamente e tatticamente, i risultati parlano per lui: come gioca l'Atalanta non lo fa nessuna squadra in Serie A. E' un allenatore completo, di grande carattere. Utile per la ricostruzione? Sì, è l'ideale proprio per questo: Gasperini sarebbe un grande colpo in tal senso per il Napoli. Sarebbe garanzia di risultati e di valorizzazione dei giocatori. Anche il Crotone giocava un gran calcio, anche con squadre di categorie superiori la differenza non si vedeva: si giocava sempre per vincere, con lui gli attaccanti fanno sempre la differenza.

Gasperini uomo, c'è una narrazione sbagliata? È una persona squisitissima, certo pretende che i calciatori quando sono in campo diano tutto, Gasperini sarebbe l'allenatore ideale per la piazza di Napoli ed il momento che sta vivendo. Non è antipatico, niente di più falso: è una persona squisitissima. In campo deve dare tutto e lo fa a modo suo, ma è una persona davvero stupenda ed è bene che i napoletani lo sappiano".