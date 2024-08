Ex dt Olbia: "Conte fatto su misura per Napoli, contenderà lo scudetto a Inter e Juve"

L'ex direttore tecnico dell'Olbia Ninni Corda, intervistato dai colleghi di TuttoCagliari, ha parlato di Antonio Conte e della lotta al vertice: "Antonio è fatto su misura per una realtà come quella di Napoli e, in generale, per il calcio italiano. Il nostro movimento, mi passi il termine, si sta un po’ ammosciando: ha bisogno di figure sanguigne e dalla forte personalità. Di allenatori che facciano lavorare sodo i calciatori e che gli facciano capire che non è tutto rose e fiori. Quando sono in campo i giocatori devono sputare sangue e dare tutto quello che hanno. Da questo punto di vista Conte è il numero uno, e sono convinto che in una piazza come Napoli si esalterà.

I partenopei contenderanno lo scudetto all’Inter e alla Juventus. Quanto allo stile di gioco di Antonio, a volte messo in discussione da certi addetti ai lavori, io credo che noi italiani dobbiamo continuare a fare gli italiani. Se ci mettiamo a scimmiottare gli spagnoli e gli argentini facciamo solo figuracce come quella rimediata agli scorsi Europei contro la Svizzera. Pensiamo a valorizzare il nostro gioco e la nostra identità, scommettendo su allenatori come Antonio Conte".