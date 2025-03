Ex membro FIFA: "Servirebbe un salary cap per evitare sforamenti di bilancio"

Si è tenuta oggi a Venaria Reale la cerimonia di inizio lavori per la realizzazione del Centro Tecnico Federale FIGC in Piemonte, un progetto di fondamentale importanza per lo sviluppo del calcio giovanile, che si propone di diventare il polo di riferimento per la formazione e lo sviluppo del calcio dilettantistico. All'evento hanno presenziato anche Gabriele Gravina, Giancarlo Abete, per la Juventus Calvo e Schatzer, per il Torino invece Biraghi.

Presente anche Evelina Christillin, ex membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA: "Lavorare per 9 anni con 211 federazione ti permette di avere di fronte il mondo ma vedi come si fa squadra. Sono arrivata ieri sera dall'Arabia Saudita dove sono andata a vedere una partita di calcio femminile, 5 anni fa non potevano guidare ed entrare negli stadi ora hanno dei tornei loro. Se si riuscisse a livello Fifa e di tutti gli stakeholder del calcio a mettere d'accordo tutti con un salary cap, se no si va verso sforamenti di bilancio che poi ammazzano lo sport stesso. Bisogna andare verso la sostenibilità”.