Ex Ministro Salute: "La A può ripartire solo se la squadra va in quarantena! E c'è questione tamponi..."

Beatrice Lorenzin, ex ministro della salute, ha parlato della possibile ripartenza del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dal punto di vista tecnico se si riesce ad avere una organizzazione in cui il gruppo che si allena rimane isolato e viene in qualche modo tracciato credo che la Serie A possa ripartire o, comunque, io lo condividerei. Se cominciamo a immaginare dei percorsi controllati e tracciati che ci riportino alla ripresa di una vita normale, questo dovrebbe essere il senso della 'Fase 2'".

QUESTIONE TAMPONI - "Ho detto oggi al ministro cosa si potrebbe fare. Io credo che noi dovremmo arrivare ad un utilizzo dei tamponi non sostitutivo delle altre misure che ci permetta di fare delle diagnosi veloci. Prima di andare in campo, la squadra di calcio deve fare il tampone al calciatore. All'interno di un piano strategico bisogna avere il numero necessario di tamponi per un fabbisogno chiaro. Bisogna calcolarlo".