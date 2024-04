Ex prep. portieri: "Quella di Meret non è una papera, è un errore di concetto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore dei portieri (ex del Napoli):

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore dei portieri (ex del Napoli): "L’errore non è una colpa, ma l’informatore di un bisogno d’aiuto. Alex impiega sempre qualche secondo in più rispetto al dovuto. Parliamo del rigore: innanzitutto, andava ripetuto. Alex resta col piede sulla linea, i compagni entrano in area di rigore prima che la palla venga calciata. Nella ripresa, al gol del 1-1, Meret fa uno stop orientato e si chiude, un mezzo passo indietro e perde circa 3 secondi.

Il calcio è tempo e spazio, tutto questo permette all’attaccante del Frosinone di avanzare. Meret avrebbe potuto stoppare di suola, oppure ripassarla ad uno dei difensori. Alex in queste cose è molto lento, l’abbiamo sottolineato più di una volta, ma è una questione di allenamento. Tuttavia, non è una papera. È un errore di concetto".