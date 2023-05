Ex prep. portieri sul post Spalletti: “Vorrei Bielsa, è un grande”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "La cosa più bella della partita contro i Bologna è il movimento di Osimhen sul secondo gol e Bereszyński ha fatto un ottimo filtrante. Gollini, sul secondo gol, si è posizionato male, ma fa più di un errore, probabilmente dovuto ad un calo di tensione dato dagli ultimi minuti della partita. La palla dal calcio d’angolo cade da 2,80m dalla linea di porta, quella palla il portiere deve andarsela a prendere, ma lui la legge male.

Gollini ha provato a recuperare posizione, ma era in ritardo. In più, non c’era Osimhen e lui fa molto sulle palle inattive. Allenatore che vorrei? Bielsa, è un grande".