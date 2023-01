Ex Pres. Carpi: “Facile oggi fare i complimenti a Giuntoli. Va lasciato libero di lavorare”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi.



“Oggi è facile dire che Giuntoli è bravo, soprattutto alla luce dell’ultimo mercato. Io lo conosco benissimo, ha iniziato a fare questo lavoro con me e le sue capacità le conosco benissimo, sapevo perfettamente che sarebbe arrivato lontano. Giuntoli è una persona riflessiva, di livello, dà equilibrio. Il Carpi passò dalla D alla A, in pochi anni, dal 2009 al 2015 abbiamo fatto un percorso incredibile. Giuntoli non va ingabbiato perchè si perde tanto del suo valore e al Carpi veniva lasciato libero con me, mi pare che anche a Napoli nonostante in serie A ci siano dei paletti sia lasciato abbastanza libero ma attenzione perchè ha ancora margini di crescita.

Quando le cose vanno bene vuol dire che il gruppo di lavoro funziona perchè non è una sola persona a far andare avanti la barca. Spalletti è una componente importante del successo del Napoli perchè non puoi avere un allenatore che non capisce il mercato he fai.