Ex pres. Inter svela: “Brindai con Ferlaino all’acquisto di Maradona”

L'ex presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, svelando anche alcuni retroscena: "Diventai presidente dell’Inter quando Ferlaino era in contatto con Juliano per definire Maradona, poi quando l’affare fu concluso brindammo insieme al presidente del Napoli in casa mia. Quegli anni ’80 erano anni belli intensi e combattuti e c’era anche sportività.

Inter-Napoli? Sono in difficoltà perché il Napoli mi è davvero simpatico. E’ una squadra piena di tifosi e amici, a me sembra che l’Inter abbia qualcosina di più anche se è distante in classifica.

Come vedo i cinesi all’Inter? Meno male che ci sono, perché non so chi avrebbe voluto la squadra. Sicuramente non mi sono antipatici. Prima era diverso c’erano presidenti appassionati che investivano, era un ambiente che mi piaceva molto. Gli stranieri venivano in Italia perché prendevano più soldi e poi perché era un campionato che attirava”.