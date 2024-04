Ex pres. Juve: "Conte al Napoli? I patti tra lui e ADL sono facili da stendere ma difficili da rispettare"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto nel corso di 'Azzurro Time' su Radio CRC.

© foto di Giacomo Morini

Lo vedo bene, non so quanto la panchina del Napoli sia contenta di avere Conte sopra di sé.

Conte è un ottimo allenatore, De Laurentiis è una persona di livello ma sicuramente con un forte carattere. La storia degli allenatori del Napoli con De Laurentiis si è conclusa sempre in maniera non positiva, compresi Sarri e Ancellotti, che addirittura il presidente all’inizio aveva iper-gloriato. E sostanzialmente anche la storia con Spalletti, che si conclusa con quella lettera che De Laurentiis ha mandato al tecnico e ha complicato la situazione. Siccome Conte è un peperino e De Laurentiis ha il carattere che ha, ed ha il diritto di averlo perché è il padrone del Napoli, bisogna che ci siano patti chiari e amicizia lunga, che tra i due personaggi sono facili da stendere ma non sono così facili da rispettare.

Il problema deve essere risolto a livello di non contrasti tra l’allenatore e il presidente. Questo è un problema che è difficilmente risolvibile. Ricordate quando è arrivato Ancelotti? De Laurentiis l’ha portato in barca, ha detto: ‘Finalmente ho trovato l’allenatore ideale, ci siamo capiti e parlati, come ci vogliamo bene’, e poi Ancelotti in maniera brutale è stato messo alla porta".