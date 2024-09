Ex pres. Juventus: “Col Napoli partita delicata, Conte vorrà vincere a tutti i costi”

"Consegnare la squadra a Conte è stata la mossa giusta di ADL? Secondo me sì, l’importante è che rimanga così come è ora".

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Consegnare la squadra a Conte è stata la mossa giusta di ADL? Secondo me sì, l’importante è che rimanga così come è ora. De Laurentiis è capace di fare il presidente, l’ha dimostrato. Deve restare però a fare quel mestiere, senza fare il direttore o l’allenatore, dando fiducia a Conte. Se sarà così sono convinto che qualcosa di buono verrà fuori.

La Juve vincerà subito? Ci vuole un po’ di tempo, mi auguro che in queste due settimane Motta possa spiegare ai giocatori che restano a Torino la sua idea di calcio. Sono convinto che la Juve ha fatto dei passi giusti, prescindendo dagli strascichi economici del passato.

Conte può vincere uno scudetto al Napoli? Credo di sì, è un allenatore determinato. Dove è andato, tranne alcune eccezioni come il Tottenham, ha fatto ottime cose. A Torino Conte vorrà vincere a tutti i costi per dimostrare alla Juve quello che è stato. Motta dovrà fare in modo di cercare di vincere, non ho un pronostico per quella partita. Se Conte vince il Napoli prende un calcio psicologico verso l’alto, se vince Motta si rinforza. Juve-Napoli è quindi una partita particolarmente delicata”.