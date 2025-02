Ex vice-allenatore azzurro: "In quel Napoli i sudamericani facevano gruppo in modo diverso"

Fabio Viviani, allenatore dell’Hatta Club, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Spogliatoio spaccato a Napoli? I sudamericani facevano gruppo ed avevano un’abitudine a stare nel gruppo diversa da quella degli altri, però il gruppo era intelligente tanto da supportarsi a vicenda. In un gruppo non per forza bisogna essere tutti amici, ma dare tutto in campo”.

