Fabbroni: “Mai capite voci su addio Anguissa. Modulo? Possibile il 4-2-4 in fase di spinta"

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Anguissa? Non ho mai capito le voci su un suo addio, visto che non ci sono mai stati dei grossi problemi di ambiente. Il Napoli giocherà più attacco l’anno prossimo, poi dovrà essere tutelato il grande lavoro offensivo e difensivo fatto l’anno scorso da McTominay. Non penso che il Napoli parta con il 4-3-3. De Bruyne, se non sta male fisicamente, non lo puoi togliere dal campo. Il Napoli, dunque, potrebbe giocare con il 4-2-4 in fase di spinta.

Il mercato potrebbe portare ad un addio di Raspadori, anche a cifre importanti. Raspadori potrebbe andare all’Atalanta, se quest’ultima venderà Retegui. Poi, di fatto, ci sono anche altre squadre su Raspadori. Il fatto drammatico capitato a Diogo Jota incide il mercato, visto che il Liverpool non saprà cosa fare in questi giorni. Non è il momento giusto per dei contatti con Nunez. Per l’attacco potrebbe uscire un nome diverso e Kean, vista la clausola, potrebbe diventare un obiettivo. Anche perché ha uno stipendio inferiore rispetto a Nunez. A Napoli vedrei bene Kean, ma solo se si metterà a servizio di Conte. Quest’ultimo ha stima di Kean. Se dovesse arrivare quest’ultimo, di fatto, vedo poche le partite in cui potrà giocare con Lukaku”.