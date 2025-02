Fabbroni sul mercato: "Voto dovrebbe essere catastrofico, ma spero nella rabbia di Okafor"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Futuro di Conte a rischio dopo questo mercato? Non credo, non penso si possa parlare di un Conte in disarmo. Io penso che le chances scudetto del Napoli sono 40%, col 60% Inter. Credo che qualche contraccolpo a causa del mercato si rischia, quantomeno nel breve termine.

Udinese? Mi aspetto una buona partita. Il Napoli è andato vicinissimo alla vittoria, e senza quella sfortunata rete staremmo parlando di un altro miracolo di Conte.

Il mio voto al mercato? Posso dire un 5-. Ma dovrebbe essere un voto catastrofico perché sono falliti tutti gli obiettivi. Eppure è arrivato comunque un giocatore di 24 anni, nel pieno della sua attività. Non è un calciatore sul viale del tramonto, ma uno che dovrebbe avere tanta rabbia in corpo. Spero che possa sorprenderci tutti.

Parole di Manna? Penso che racconterà che il Napoli si è trovato in certe difficoltà suo malgrado, come ad esempio le richieste di Garnacho che sono salite col passare dei giorni”.