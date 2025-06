Fabbroni: "Troppe tre punte, per come ragiona Conte ecco chi prendo tra Nunez e Lucca"

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Coppia formata da Meret e Milinkovic-Savic? Non c’è la necessità di avere due portieri forti per disputare due competizioni importanti. Ndoye può davvero essere utile per Conte, vedi il Politano visto con il tecnico salentino. Ndoye, dunque, va nei piani di Conte. L’altro esterno, invece, dovrà essere un giocatore di rottura.

Sancho? Le hai lui queste caratteristiche, ma ci sono anche altri giocatori. Tre attaccanti centrali? Sarebbero troppi. Tra Nunez e Lucca prendo quest’ultimo, ma lo faccio per come ragione Conte. Lucca è il classico giocatore che si trova in una fase di apprendistato che dà tutto anche in allenamento, potrebbe essere l’uomo di Conte. Poi, ovviamente, le qualità di Nunez non si mettono in dubbio. Penso tutto il male possibile per il mondiale per club. La seconda stagione per Conte sarà davvero difficilissima”.