La leggenda Keane su De Bruyne: "E' nella Top 11 di sempre della Premier League"

Intervistato da Sky Uk, l'ex calciatore e leggenda della Premier League, Roy Keane, ha parlato dell'addio all'Inghilterra di Kevin De Bruyne che dalla prossima stagione andrà ad impreziosire il campionato italiano ed alzare ulteriormente il livello del Napoli di Antonio Conte: "Fa sembrare tutto facile, anche assist incredibili. Quando è in possesso del pallone ha sempre il controllo totale. Certo, non sono stati semplici gli ultimi due anni, ma soprattutto all'apice non aveva paragoni. Le statistiche parlano chiaro.

All time della Premier? Sì, c'è nella mia squadra all time. Di lui ti ricordi per le firme anche nelle grandi partite, e quelli sono i giocatori più grandi. Come Gerrard e Lampard".