“Fabiàn, che delusione”, Cassano e Adani concordano sul peggiore di Napoli-Milan

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI DEMOLISCE IL MILAN E SI RILANCIA: 3-0 IN 30’ E POI GARA IN CONTROLLO E' un vero e proprio show quello del Napoli Primavera nella sfida di campionato contro il Milan. I partenopei demoliscono i rossoneri con un netto 3-0 in appena meno di mezzora: al 6' la rete di Vergara, al 17' il raddoppio di Saco e al 29' il tris definitivo... E' un vero e proprio show quello del Napoli Primavera nella sfida di campionato contro il Milan. I partenopei demoliscono i rossoneri con un netto 3-0 in appena meno di mezzora: al 6' la rete di Vergara, al 17' il raddoppio di Saco e al 29' il tris definitivo... LE ALTRE DI A UFFICIALE - COMUNICATO JUVE SUL FAIR PLAY FINANZIARIO: "UEFA HA AVVIATO ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO" "Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, tale attività di monitoraggio coinvolge decine di Club europei, inclusi alcuni Club italiani”. "Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, tale attività di monitoraggio coinvolge decine di Club europei, inclusi alcuni Club italiani”.